“صحة الرياض”: لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في المراكز الصحية والمستشفيات

كل الوطن – الرياض: برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، الدكتور حسن بن علي الشهراني ، أطلقت “صحة الرياض” حملتها السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية .

ودعت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص كافة أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة ل”صحة الرياض” في محافظات المنطقة ، وكذلك من خلال فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينةً أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق 60٪؜، كما أنه يقلل إحتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة 80٪؜ ، بإذن الله .

ولفتت د. الرصيص أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام ، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها

“صحة الرياض” للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والادعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

يذكر أن حملة “صحة الرياض” تأتي في اطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تنفذها “الصحة” .