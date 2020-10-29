الجزائر تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم…فيديو

ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27.75 هكتار، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي، في المملكة العربية السعودية، وفق وكالة “الجزائر/PNN”.

وأما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول إلى قمتها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية للعاصمة الجزائرية.

وتم تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع الأندلسي بما لا يقل عن ستة كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب. أما السجاد فباللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.