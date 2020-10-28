تطبيق Zoom يحصل على تشفير قوي للبيانات

كل الوطن – وكالات: أعلن القائمون على تطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو أنهم أدخلوا تقنيات جديدة لتشفير المكالمات وزيادة حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق زوم بات يعتمد تقنية E2EE لتشفير المكالمات “من طرف إلى طرف” لحماية مكالمات جميع مالكي الحسابات المدفوعة والمجانية.

وأوضح القائمون على التطبيق أن تقنية الحماية الجديدة التي طرحت بشكل تجريبي لمدة شهر حاليا، تتوفر لمستخدمي Zoom عبر الأجهزة الذكية والكمبيوترات العاملة بأنظمة Android و Windows وmacOS، ومن المفترض أن تصل إلى الأجهزة العاملة بأنظمة iOS.

Our new end-to-end encryption (E2EE) feature is now available to users globally, free and paid. 🔒https://t.co/ssGanYn4fB — Zoooooom 👻 (@zoom_us) October 26, 2020

وستدعم هذه الميزة مكالمات الفيديو التي سيشارك فيها مستخدمون يصل عددهم إلى 200 مستخدم، كما أن مفاتيح التشفير المتعلقة بهذه الميزة ستخزن ضمن أجهزة المستخدمين ولن تستطيع شركة Zoom الوصول إليها، ما يعني أن الشركة لن تكون قادرة على التجسس على مكالمات المستخدمين.

Check out the ways we are helping organizations re-enter offices safely and enabling hybrid workforce collaboration and productivity no matter where you are. 🏢 https://t.co/i0N743njLypic.twitter.com/QqKbTFdGoS — Zoooooom 👻 (@zoom_us) October 21, 2020

وتأتي هذه الخطوة من شركة Zoom بعد الانتقادات العديدة التي وجهت إليها فيما يتعلق بخصوصية بيانات مستخدميها منذ مطلع العام الجاري، وخصوصا أن تطبيقها بات من بين أكثر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو التي تستخدم للتواصل الشخصي أو عقد اجتماعات العمل.

المصدر: 3dnews