السعودية.. نقل القرني إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

أفادت وسائل إعلام سعودية، بنقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في الرياض بعد إصابته بكورونا. – pic.twitter.com/QyXssm3xMC — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 28, 2020

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نقل الشيخ عائض القرني إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تأثر حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا . pic.twitter.com/fZiFWerOsI — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 28, 2020

وتم نقل الشيخ القرني إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري بعد تأكد إصابته بالفيروس، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ما استدعى نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

ويعتبر الشيخ القرني من أشهر الدعاة الإسلاميين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية