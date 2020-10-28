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وزارة الموارد السعودية ترد على تقارير حول إلغاء نظام الكفالة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
وزارة الموارد السعودية ترد على تقارير حول إلغاء نظام الكفالة

كل الوطن – وكالات: ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقارير إعلامية، أشارت إلى أن السعودية تتجه نحو إلغاء نظام الكفالة في البلاد، وذلك بعد تطبيقه لفترة دامت 7 عقود.

وقال ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تغريدة، إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تعلن ذلك حال جهوزيتها.

كذلك أهابت الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تتجه خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

وذكرت مصادر لصحيفة “مال” السعودية، أن الوزارة السعودية ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398950

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