وزارة الموارد السعودية ترد على تقارير حول إلغاء نظام الكفالة

كل الوطن – وكالات: ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقارير إعلامية، أشارت إلى أن السعودية تتجه نحو إلغاء نظام الكفالة في البلاد، وذلك بعد تطبيقه لفترة دامت 7 عقود.

وقال ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تغريدة، إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تعلن ذلك حال جهوزيتها.

إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) October 27, 2020

كذلك أهابت الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تتجه خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

وذكرت مصادر لصحيفة “مال” السعودية، أن الوزارة السعودية ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.

المصدر: RT