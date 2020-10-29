نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوصات

كل الوطن – وكالات: أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري.

وتضمن بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية: ”نقل رئيس الجمهورية إلى ألمانيا مساء اليوم لتلقي فحوصات طبية معمّقة. نقل الرئيس إلى ألمانيا جاء بناء على توصية من أطبائه”.

ويذكر أن الرئيس الجزائري دخل إلى المستشفى المركزي للجيش في عين النعجة في الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية.

وكالات