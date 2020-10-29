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مجلس التعاون يدين استمرار الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
مجلس التعاون يدين استمرار الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

الرياض – واس: أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة و مفخخة.

وشدّد معاليه على أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتشكّل تهديداً لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=398977

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