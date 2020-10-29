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قيس سعيّد: “إذا كانت الأُمّة اليوم مستهدفة ممن دأبوا استهدافها فإنها تتعالى عن كل الاتهامات الكاذبة”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
قيس سعيّد: “إذا كانت الأُمّة اليوم مستهدفة ممن دأبوا استهدافها فإنها تتعالى عن كل الاتهامات الكاذبة”

كل الوطن – فريق التحرير: قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في تدوينة على على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
“إذا كانت الأُمّة اليوم مستهدفة ممن دأبوا استهدافها، فإنها تتعالى عن كل الاتهامات الكاذبة وتستلهم ردودها من السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل في المقابل أبدا أن يستهدفه أحد بسوء لأن الله بعثه رسولا للهدى ولإتمام مكارم الأخلاق”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399008

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