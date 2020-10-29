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المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بقرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بقرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية

كل الوطن – واس: أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنسية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدة في الوقت نفسه، على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399011

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