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مقتل 27 شخصا في اشتباكات بين ولايتين في إثيوبيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
مقتل 27 شخصا في اشتباكات بين ولايتين في إثيوبيا

كل الوطن – رويترز: قالت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس، إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا “بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر”.

واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

وأكد علي بيديل، المتحدث باسم المنطقة الصومالية، سقوط قتلى، واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن ذلك.

وقال لرويترز: “ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل”.

ولم يرد متحدث باسم عفر على طلب رويترز للتعقيب.

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399026

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