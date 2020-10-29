عائلة الداعية عائض القرني تعلّق على إشاعة “وفاته”

كل الوطن – وكالات: نفت عائلة الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، صحة الأنباء المتداولة بشأن “وفاته”، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال جابر القرني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، ووضعه مستقر”.

#عايض_القرني

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب له الشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية ،ولكل من يسأل عن حالته فقد تواصلت للتو مع إبنه عبدالله ،وضعه مستقر وقد تم نقله صباح اليوم من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ،الزيارة ممنوعة ولاتنسوه من صادق دعواتكم. pic.twitter.com/3WNlAP30MP — جابر القرني (@jabergarni1) October 28, 2020

وأضاف: “قد تم نقل الشيخ عائض القرني من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم”.

وتفاعل المغردون على تويتر مع مستجدات صحة الداعية القرني، حيث تمنى المشايخ والخطباء والناشطون له السلامة والشفاء التام، وأن يجمع له “بين الأجر والعافية القريبة”.

اللهم أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماََ.. اللهم البسه ثوب الصحه والعافيه #عائض_القرنيpic.twitter.com/xxsM7rkJK7 — AL_NASSERI (@all_kzhs) October 29, 2020

#عائض_القرني اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويلبسك ثوب الصحة والعافية pic.twitter.com/Y0KJoZNlhg — 💚نعود بحذر 💚 🌹فوزيه🌹 (@f_3fooz) October 29, 2020

وكان الداعية القرني قد أصيب بكورونا منذ أيام، ويوم أمس تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية، فيما انتشرت شائعات تفيد بأنه توفي جراء متأثرا بالفيروس.

يشار إلى أن عائض القرني يعتبر من أشهر الدعاة المسلمين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

المصدر: وكالات