منظمة فرنسية تنهي عقد عمل رسام كاريكاتير موريتاني بعد سخريته من ماكرون

كل الوطن – وكالات: أفادت مواقع إخبارية موريتانية، الثلاثاء، بأن منظمة فرنسية أنهت عقد عمل يربطها برسام الكاريكاتير الموريتاني البارز خالد ولد مولاي ادريس، بحجة الإساءة لرموز الجمهورية الفرنسية بعد نشره رسوما تسخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت رسوم ادريس في إطار الرد على هجوم ماكرون على الإسلام وإصراره على الدفاع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

دعوة إلى كل رسام كاريكاتير مسلم النفير النفير أطلقوا الرصاص وبكثافة وذودوا عن شفيعكم صل الله عليه وسلم .

وتحدثوا إلى القوم بلغة يفهمونها فإنكم توجعونهم برصاصكم …. Posted by ‎خالد مولاي ادريس‎ on Monday, October 26, 2020

وكانت مواقع تداولت أن السفارة الفرنسية في نواكشوط ألغت عقد عمل يربطها بالفنان الموريتاني، إلا أنه نفى ذلك، موضحا أن العقد ليس له علاقة بالسفارة الفرنسية في نواكشوط بل مع منظمة فرنسية.

وأكد الفنان أن “الأمر يتعلق بمنظمة تنموية فرنسية عاملة في شمال أفريقيا كانت تربطه بها علاقة عمل وبسبب الأحداث وخوفا من العنف الذي قد تتسبب به موجة الكراهية التي أطلقها الرئيس المسيء ماكرون تم إلغاء الأنشطة والعقد”.

توضيح …

لا علاقة للسفارة الفرنسية بالعقد الذي تم فسخه ،هي منظمة تنموية فرنسية عاملة في شمال افريقيا كانت تربطني بها… Posted by ‎خالد مولاي ادريس‎ on Monday, October 26, 2020

واتهم نشطاء على مواقع التواصل، فرنسا، بالتناقض إذ بينما تدافع عن الإساءة للمسلمين ورموزهم ومقدساتهم تحت شعار “حرية التعبير”، يُعاقب من يعبر عن رأيه بحرية.

فسخت إحدى المنظمات الفرنسية عقدا مع رسام الكاريكاتير الموريتاني خالد مولاي ادريس على خلفية رسوم كاريكيترية ساخرة ومنددة بإساءة الفاشل ماكرون للإسلام والمسلمين. كامل التضامن صديقي الجميل خالد مولاي ادريس. Posted by ‎احمدو جمال الدين‎ on Tuesday, October 27, 2020

عوضكم الله خيرا منهم أخي العزيز خالد مولاي ادريس ،وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم Posted by ‎مولاي محمد المختار‎ on Tuesday, October 27, 2020