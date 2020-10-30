زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب تركيا (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: هز زلزال قوي، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه، في حين قال مركز الرصد الزلزالي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريشتر.

من جانبه، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، ان قوة الزلزال الأولية بلغت 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

(وكالات)