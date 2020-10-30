الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين وتدمير عربات في استهداف جوي للتحالف بصعدة

. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من الرياض، عن العميد محمد الغنيمي، قوله إن “طيران التحالف استهدف عربات تحمل عناصر للحوثيين كانت قادمة من وادي الأَشر نحو مرتفعات الخضاض في مديرية الصَفراء (شمال شرقي صعدة)، حاولت التوغل في مناطق الجيش الوطني”.

وأكد “تدمير العربات ومقتل جميع من كان عليها من عناصر الحوثيين في القصف الجوي”.

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن غارتين على منطقة البُقع التابعة لمديرية كِتَاف شرقي صعدة.

وأشار إلى تنفيذ التحالف 7 غارات جوية على محافظة مأرِب، شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مَدغِل، شمال غربي مأرِب.

واتهم الحوثيون، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، من خلال شن 6 غارات عبر طائرات مسيرة على منطقتي الفَازة والجَبلية في مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة.

في السياق، تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى 5 غارات جوية استهدفت مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف، حسب “المسيرة”.