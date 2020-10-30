“التعاون الإسلامي” تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

كل الوطن – واس: عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا.

ودعت الأمانة العامة المولى -عز وجل- أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.