تسجيل الدخول
» » “التعاون الإسلامي” تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

“التعاون الإسلامي” تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
“التعاون الإسلامي” تعبّر عن حزنها وتعزي في ضحايا زلزال أزمير التركية

كل الوطن – واس: عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن حزنها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجة غربي تركيا.

ودعت الأمانة العامة المولى -عز وجل- أن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بعاجل الشفاء.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399109

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.