القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة وضابطين برتبتي عميد وعقيد بتهمة الفساد

كل الوطن – واس : أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القُبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين “وسطاء” وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.

كما أكد المصدر ذاته أنه بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.