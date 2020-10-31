شاهد.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكّي وتصطدم بإحدى البوّابات (فيديو)

كل الوطن – متابعات: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.

وقالت مصادر إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs — Haramain Sharifain (@hsharifain) October 30, 2020

رجال الأمن يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرمpic.twitter.com/cO5HbM2O5h — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرمpic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

رجال الأمن يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/cO5HbM2O5h — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.

المصدر: مواقع سعودية