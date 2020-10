شاهد.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكّي وتصطدم بإحدى البوّابات (فيديو)

كل الوطن – متابعات: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.

وقالت مصادر إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs