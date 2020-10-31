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شاهد.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكّي وتصطدم بإحدى البوّابات (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-31T01:13:24+03:00
2020-10-31T01:17:06+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
شاهد.. سيارة تقتحم ساحات الحرم المكّي وتصطدم بإحدى البوّابات (فيديو)

كل الوطن – متابعات: تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.

وقالت مصادر إعلامية محلية أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.

فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.

المصدر: مواقع سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399173

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