إيقاف مدرس في بلجيكا بعد عرضه على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

كل الوطن – وكالات: أوقفت إدارة مدرسة بلدية في منطقة مولينبيك سان-جان بالعاصمة البلجيكية بروكسل مدرسا عن العمل، بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت صحيفة “LaLibre”، اليوم الجمعة، أن أسر التلاميذ ذكروا، استنادا إلى ما قاله أطفالهم بعد الدروس، أن المدرس قدم لهم حاسوبا لوحيا أظهر عبره الصور واقترح على هؤلاء الذين لم يريدوا رؤيتها النظر في الأرض أو أي طرف آخر.

وأوضحت الصحيفة أن المدرس كان يعطي دروس المواطنة في صف يبلغ فيه متوسط عمر الأطفال 11 عاما.

وقال مسؤول بلدي محلي معني بشؤون التعليم: “المدرس خرج عن نطاق برنامج المدارس الخاص بحرية التعبير ولم يمهد الأطفال لمتابعة مثل هذه الرسوم الكاريكاتورية وكان عليه ألا يعرض صورا لشخصيات عارية”.

وأفاد المسؤول بأنه تم إيقاف المدرس عن العمل مع فتح “عملية تأديبية” بحقه على خلفية الحادث.

المصدر: “LaLibre” + “نوفوستي”