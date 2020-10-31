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إمارة مكّة: القبض على الشخص الذي ارتطم بسيارته في أحد أبواب المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-31T06:31:13+03:00
2020-10-31T13:33:53+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير31 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
إمارة مكّة: القبض على الشخص الذي ارتطم بسيارته في أحد أبواب المسجد الحرام

كل الوطن – واس: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .

واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399234

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