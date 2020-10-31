إمارة مكّة: القبض على الشخص الذي ارتطم بسيارته في أحد أبواب المسجد الحرام

كل الوطن – واس: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .

واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .

UPDATE | A Hyundai car, beige colored, collided at Door 89 of Masjid Al Haram at 10:25 pm And the driver was arrested inside the expansion of King Fahad No one was hurt, Alhamdulillah pic.twitter.com/C4TX6cvODs — Haramain Sharifain (@hsharifain) October 30, 2020

رجال الأمن يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرمpic.twitter.com/cO5HbM2O5h — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرمpic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020