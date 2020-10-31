لا تتحمّل البرودة.. أطعمة تجنبوا وضعها في الثلّاجة

كل الوطن – وكالات: وضعت مجلة فرويندين الألمانية قائمة بمجموعة من الأطعمة التي يجب عدم وضعها في الثلاجة لعدم قدرتها على تحمل البرودة.

وشملت القائمة منتجات المخابز، البطاطا، الطماطم، الخيار، الموز، الأناناس، المانجو، الحمضيات، القهوة، الثوم، والبصل لأنّها تتعفن بسرعة، ولاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى الفواكه ذات النواة كالخوخ، الدّراق، والبرقوق.

كما نصحت المجلة بعدم وضع البهارات في الثلاجة لأنّ الكركم وباقي التوابل تفقد رائحتها بسرعة خلال وجودها فيها، وعدم وضع عبوات مفتوحة في داخلها.

وقالت المجلة الألمانية إنّ وضع الأطعمة السابقة الذكر في الثلاجة يفقدها فائدتها، رائحتها، وخواصها المميزة، ودعت الناس لتجنب حفظ الأطعمة في الأكياس الورقية أو البلاستيكية.