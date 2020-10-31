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فرنسا: إصابة كاهن أرثذوكسي بإطلاق نار في مدينة ليون وفرار المهاجم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-10-31T20:27:50+03:00
2020-10-31T20:37:38+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : منذ 10 دقائق
فرنسا: إصابة كاهن أرثذوكسي بإطلاق نار في مدينة ليون وفرار المهاجم

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الفرنسية أن كاهنا أرثذوكسيا يحمل الجنسية اليونانية تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة ليون شرق البلاد السبت ما أدى لإصابته، وهو الآن في وضعية حرجة.

قال مصدر بالشرطة الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته، السبت إن كاهنا أصيب بإطلاق نار ببندقية صيد بمدينة ليون الفرنسية وإن المهاجم لاذ بالفرار.

وقال المصدر إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة ويتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته، وهو الآن في وضعية حرجة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399276

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