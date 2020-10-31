وفاة لاعب كرة القدم الهندي ديسوزا أثناء اللعب عن عمر 26 عاما

كل الوطن – وكالات: توفي لاعب كرة القدم الهندي، سكوت دي سوزا، عن عمر ناهز 26 عاما، إثر سكتة قلبية خلال مباراة ودية مع أصدقائه في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة “دادار” يوم الخميس الماضي.

The police said that around 7.30 pm, Scott D’Souza collapsed and fell on the ground.@sagarajput24 reports: https://t.co/9acBBkmlov — Express Mumbai (@ie_mumbai) October 30, 2020

وقالت الشرطة المحلية وفقا لموقع “Indian Express”، إن دي سوزا سقط على الأرض بعد أن شعر بضيق في التنفس، وتم نقله من قبل أصدقائه إلى مستشفى “هندوجا- Hinduja”، لكنه فارق الحياة قبل الوصول.

وكان سكوت لاعبا بارزا في البلاد، ودافع عن ألوان العديد من أندية الدوري الهندي، أشهرها “آير إنديا”.

ومثل دي سوزا المنتخب الهندي في بطولة كرة القدم داخل القاعات عام 2017 في الصين.

المصدر: “indianexpress”