وفاة لاعب كرة القدم الهندي ديسوزا أثناء اللعب عن عمر 26 عاما

كل الوطن – وكالات: توفي لاعب كرة القدم الهندي، سكوت دي سوزا، عن عمر ناهز 26 عاما، إثر سكتة قلبية خلال مباراة ودية مع أصدقائه في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة “دادار” يوم الخميس الماضي.

The police said that around 7.30 pm, Scott D’Souza collapsed and fell on the ground.@sagarajput24 reports: https://t.co/9acBBkmlov