د. عبدالمجيد الجلاَّل: رسالة إلى ماكرون!!

ماذا يجري في فرنسا!

ولماذا انتشر فيها ، وتحت إدارة وإشراف رئيس الدولة ، خطابات الكراهية وشيطنة الإسلام!

وهل من المنطق ، تحميل وزر جرائم فردية لكافة المسلمين ، وشيطنة دينهم!

وهل من سبل التعايش المشترك بين مكونات المجتمع الفرنسي ، الإساءة إلى مكون منهم ، وعددهم نحو 10 مليون مسلم فرنسي ، بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما يستفزهم ، ويستفز كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها!

ولمصلحة منْ يجري تأجيج حالة الإسلاموفوبيا ، وخطابات الكراهية !

وهل التكسب الانتخابي ، خاصة مع استمرار تدني شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون ، وراء تماهي الأخير , مع توجهات وأفكار وعنصرية اليمين الفرنسي المُتطرَّف !

حالة من التعجب والاستنكار ، لما يجري في فرنسا ، وتداعياته الخطيرة على الأمن الفرنسي ، والتعايش المُشترك بين الفرنسيين !

يقول النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ، مانون أوبري بأنَّ منهج العلمانية ، لا يعني على الإطلاق ، اتخاذه مبرراً لإثارة خطابات الكراهية ضد المسلمين ، ويرفض استغلال مقتل مدرس التاريخ الفرنسي ، لإثارة نقاشات مثيرة للغثيان ، تؤجج الأحقاد والكراهية ضد عموم المسلمين.

لو تعامل الرئيس الفرنسي ، مع الجرائم الإرهابية ، التي حدثت مؤخراً ، في باريس ، ونيس ، وسواها من المدن الفرنسية ، على أنَّها جرائم فردية لا تمثل بالقطع الإسلام والمسلمين ، كما فعل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ، لما أوقع فرنسا ، في حالةٍ من الفوضى ، والجدل ، والانقسام الخطير داخل مكونات المجتمع الفرنسي !

يقول د. راشد المبارك ، رحمه الله ، في كتابه القيَّم ” التطرَّف خبز عالمي” ) : ” لم تعرف دفاتر التاريخ ثقافة واحدة خلت من أفراد زرعوا فيها ما يوقظ الصراع، أو يُشعله بسبب تطرفهم ، فقد وُجد التطرَّف في كل الشعوب، ومورس من قبل أفرادٍ وجماعات من أتباع كل الديانات والمذاهب، على اختلاف أطيافها، ولقد بُذلت أموال وأهدرت دماء بسبب الإرهاب ، الذي من أقوى أسبابه التطرَّف ، أو في مقاومته ، وإذا كان هذا التطرَّف ، وما يثمر أو يفرز من عنف هو خبز عالمي، وُجد ويوجد في كل الشعوب والمجتمعات، فإنَّ البحث والمعالجة يجب أن يكونا ممتدين ومتسعين بقدر امتداده وتعدده، وأن يكونا شاملين له في مواقعه ومنابعه”.

على كل حالٍ ، الاتجاه العام في المملكة العربية السعودية ، ودول المنظومة العربية والإسلامية يميل إلى رسم إطار عمل مؤسسي لتأصيل مبادئ الحوار وآدابه مع الآخر، وإشاعته ، وتنمية مهاراته ، وفق أسس علمية دقيقة، وبما يُجسِّد مبادئ هذا الديِّن الحنيف وقِيمه العليا الداعية إلى الخير والمحبة والسلام ، والتعايش السلِّمي بين الأديان والثقافات الإنسانية المختلفة، وبما يُجسِّد كذلك، وبالمقابل، نبذه للكراهية والعدوان، وكل مظاهر الغلو والتطرَّف والإرهاب، واستباحة الدماء المعصومة ، باعتبارها سلوكيات وتصرفات شاذة أفرزها فكر ضال، لا يمتُّ بصلة إلى معاني الإسلام النبيلة الداعية إلى السلام والأمن لكل الخلق.

على الرئيس الفرنسي أن يعلم ، أنَّ مبادئ الحوار مع الآخر ، ترفض إشاعة أجواء الكراهية والأحقاد والعدوان ، وتأجيج نظريات صدام الحضارات – التي يتبناها بعض الرموز الفكرية والكنسية في الغرب، وتحديداً إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م – وتنفيذ حملات مبرمجة تستفز الإسلام ورموزه ، تتضمن كل مؤشرات الإسفاف والابتذال، وتسعى حثيثاً نحو إلصاق مظاهر الإرهاب والغلو والتطرَّف بالمسلمين دون سواهم، وهذه مغالطات متعمدة، وحملات ظالمة ، فالمظاهر الفكرية والسلوكية الشاذة لا يمكن كما قال د. راشد المبارك ، أن تنسب إلى أمة أو شعب أو ديِّن بعينه، بل هي ظاهرة عامة لم تسلم منها غالب المجتمعات الإنسانية، والغربية منها على وجه الخصوص.

على الرئيس الفرنسي ، والحكومة الفرنسية ، إذا شاءت تحقيق الأمن المجتمعي الفرنسي ، سرعة إقرار قانون يجرم التطاول والإساءة للأديان والرسل ، كما هو الحال بالنسبة لقانون الهولوكوست !

إنَّ العالم ، اليوم ، بحاجة ماسة ، إلى نشر مبادئ السلام والتعايش السلمِي بين البشر على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم، ورفض الظلم والعدوان والهيمنة والاستغلال ، ودعوات صدام الحضارات، وكبح جماح الغلو والتطرَّف والإرهاب، وتخفيف الاحتقان داخل هذه المجتمعات، ونبذ الأنساق الفلسفية الضيقة ، والسياقات الفكرية المتوارثة ، التي تزيد من درجات التوتر والعصبية المقيتة ، والانغلاق الثقافي وتبعاته !

خلاصة القول ، القائد الحكيم من يتعظ ، ولا يفتح جبهات ، ويشن حروباً تجعل مواطنيه ضحايا عنصريته !