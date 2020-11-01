تسجيل الدخول
» » ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

كل الوطن – وكالات: أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير، إلى 51 شخصا.

ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذأردوغان يعد المتضررين من الزلزال بمنازل جديدة

وتفقد نائب الرئيس التركي، في وقت متأخر الليلة الماضية، سير أعمال البحث والإنقاذ في ولاية إزمير.

هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 قتيلا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرون بجروح.

وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس “ريختر” ولاية إزمير بغرب تركيا، تسبب في تدمير نحو 20 مبنى.

وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399296

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.