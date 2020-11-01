كندا.. عملية طعن في مقاطعة “كيبيك” توقع عددا من القتلى والجرحى

كل الوطن – وكالات: قتل شخصان على الأقل وأصيب خمسة أخرون جراء هجوم بسلاح أبيض، نفذه شخص يرتدي ثيابا من العصور الوسطى ومسلحا بسكين، في منطقة كيبيك الكندية.

***ATTENTION*** | Peu avant 1h du matin, le SPVQ a arrêté un suspect | Nous demandons toujours aux citoyens de la ville de Québec de rester à l’intérieur, les portes verrouillées car une enquête est toujours en cours. — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) November 1, 2020

وقالت إذاعة كندا إن “الشرطة الكندية في مدينة كيبيك، ألقت صباح اليوم الأحد القبض على رجل مشتبه به”، حيث نبهت الشرطة في وقت متأخر من يوم أمس السبت، من أنها تبحث عن رجل يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ومسلح بسكين، خلف “عددا من الضحايا”.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع بالقرب من البرلمان، وطلبت من الموجودين في المنطقة البقاء في منازلهم.

وأكدت الشرطة أنه تم نقل خمس ضحايا إلى مستشفى محلي، لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون: “لا يزال التحقيق جاريا لتحديد ما حصل، ولكن هذه هجمات خطيرة”.

المصدر: “سي بي سي نيوز”