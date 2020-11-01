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مجهول يحاول حرق مسجد تركي في فرنسا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-01T12:49:19+03:00
2020-11-01T12:51:58+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
مجهول يحاول حرق مسجد تركي في فرنسا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرض مسجد تركي في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير، بشمال فرنسا، لمحاولة إضرام النار فيه من قبل شخص مجهول.

وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي “CIMG”، التي يتبع لها المسجد التركي، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

وأشار إلى أن الحريق انطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يكبر، وأنه أسفر عن أضرار مادية في المسجد.

وأضاف أن مسؤولي المسجد قدموا شكوى حول الهجوم، وأن فرق الشرطة حضرت إلى المسجد، وأجرت الفحوص.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة، بأنها ستدقق في تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيق في الحادث.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

المصدر: الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399310

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