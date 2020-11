مجهول يحاول حرق مسجد تركي في فرنسا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرض مسجد تركي في مدينة شاتودون، التابعة لمقاطعة إيورإت لوير، بشمال فرنسا، لمحاولة إضرام النار فيه من قبل شخص مجهول.

وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي “CIMG”، التي يتبع لها المسجد التركي، إن شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.

وأشار إلى أن الحريق انطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يكبر، وأنه أسفر عن أضرار مادية في المسجد.

A Macron radicalized terrorist carried out an arson attack on a mosque in Chateaudun, France today. pic.twitter.com/4SFUNEdSwC