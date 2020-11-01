توقّعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق في المملكة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.