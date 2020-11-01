بشرى.. علماء يُحدّدون مصدر انتشار كورونا

كل الوطن – وكالات: في أول دراسة لظهور فايروس كورونا في الأنف والرئتين، كشف علماء جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجليس الأمريكية، أن الفايروس يتكاثر بسهولة في تجويف الفم. ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، حلل الباحثون بيانات 5000 مريض كوفيد-19، فتوصلوا إلى أن تجويف الفم وخصوصاً الغدد اللعابية واللسان واللوزتين، أفضل الأماكن لظهور بؤر الفايروس وانتشاره لاحقاً، إذ تزداد فرص الإصابة خلال بلع اللعاب أو دخوله مباشرة للرئتين، كما يزداد خطر انتقال عدواه. لذا نصحوا بضرورة ارتداء الكمامات باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية في كبح التفشي، مستندين على أن الأعراض التقليدية الأولية تتمثل في فقدان حاسة الذوق وجفاف الفم لفترة طويلة.
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