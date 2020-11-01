استخراج فرشاة أسنان من معدة فتاة بمكّة المكرّمة

كل الوطن – عكاظ: تمكن فريق طبي في مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من استخراج فرشاة أسنان من معدة فتاة عشرينية بالمنظار دون تدخل جراحي، حيث حضرت فتاة إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعها فرشاة أسنان، أثناء عملية تنظيف الأسنان، ووصفت عندما كانت تفرش أسنانها وتنظف لسانها حاولت استخراجها بيدها من حلقها، ولكن بالخطأ دفعتها للمريء.

وعلى الفور تم مناظرة الحالة وعملت لها أشعة سينية، والتي لم تظهر أي علامات ومن ثم تم عمل الأشعة المقطعية التي أثبتت وجود جسم غريب «فرشاة أسنان» داخل تجويف المعدة، وفوراً أدخلت المريضة إلى غرفة العمليات على إثر ماتبين للمستشفى، أنها حينما كانت تحاول استخراجها بيدها من حلقها دفعتها للمريء، ونزلت بالمعدة حينها تم تجهيز المريضة وعمل منظار للمعدة بواسطة أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور محمد فوزي، وبمساعدة الطاقم التمريضي المكون من الممرض سعود الدعجاني، والممرضة شارا اسجاليحيث، تمكن الفريق الطبي من استخراج فرشاة الأسنان الموجودة بالمعدة، عن طريق المعدات الخاصة المتقدمة بقسم المناظير بمستشفى النور التخصصي بمكة، والتي جنبت المريضة فتح المعدة وعمل جراحة.

وأوضح الدكتور مطلق المالكي المساعد للخدمات الطبية بمستشفى النور التخصصي، أنه بفضل الله وبالإمكانات المتوفرة والخبرات الطبية المؤهلة، تمت العملية خلال 20 دقيقة، كما أن المريضة الآن تحت الملاحظة وهي بصحة جيدة، وتتلقى كامل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.