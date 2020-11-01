تسجيل الدخول
» » عراة وسكارى.. سهرة الأشباح في الكويت تدفع السلطات للتدخل العاجل (فيديو)

عراة وسكارى.. سهرة الأشباح في الكويت تدفع السلطات للتدخل العاجل (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
عراة وسكارى.. سهرة الأشباح في الكويت تدفع السلطات للتدخل العاجل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قبضت الأجهزة الأمنية في الكويت على عدد من الشباب والفتيات في أحد الشاليهات، أثناء احتفالهم بالهالوين الذي يصادف في عدة دول آخر يوم من شهر أكتوبر كل سنة.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه تم ضبط المحتفلين متلبسين في سهرة أطلقوا عليها اسم “سهرة الأشباح”، حيث كانوا عراة وسكارى.

وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة بتهمة “إقامة سهرة ماجنة والترويج للفاحشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الاحتفالات بعيد الهالوين، في بعض المقاهي والأوكار المجهولة.

لكن تم إيقاف الحفلات وإحالة المشاركين فيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بتهمة إقامة حفلات غير قانونية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399350

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.