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ألف ريال غرامة عدم ارتداء كمامة في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
ألف ريال غرامة عدم ارتداء كمامة في السعودية

كل الوطن – وكالات: شدد متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، على ضرورة ارتداء الجميع للكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث باسم وزارة الصحة، إن غرامة تواجد أي شخص داخل التجمعات وبدون كمامة تصل إلى ألف ريال، مؤكدا أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تتضاعف في حال التكرار.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية السعودية عن رصد 18 وفاة و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 19 وفاة و402 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي على أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في المملكة حتى الآن بلغ 347656، فيما بلغت الوفيات 5420 وفاة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399368

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