وصول أول أفواج المعتمرين من خارج المملكة

كل الوطن – الرياض: استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، مساء اليوم أولى الرحلات القادمة إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وذلك من جمهورية باكستان الاسلامية ، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً ، وسط تطبيق منظومة الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

وكان في استقبال فوج المعتمرين لدى وصولهم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، ونائب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، حيث جرى تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة ، تعنى بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم بما يضمن راحة وصحة ضيوف الرحمن في هذه المرحلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

ووفرت الهيئة العامة للطيران المدني الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المسافرين القادمين للمملكة ، إلى جانب ترتيبات تضمن خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بناء على تحليل حديث من جهات موثوقة ومعتمدة في الدول القادم منها المعتمرون ، بحيث لا يتجاوز وقت إجرائهم للفحص 72 ساعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار ، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة ، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب ، والالتزام بلبس الكمامات .

كما عملت الهيئة على توفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفر ة ، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار ، وفي منطقة استلام الأمتعة يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات .

من جهتها بذلت وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة لاستقبال المعتمرين عبر جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك ، واضعة المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة .

وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية ، وأطلقت تطبيق “اعتمرنا” الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي .

وأكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريح له أثناء استقبال المعتمرين ، على مراعاة الوزارة في خطتها مراحل تأدية المعتمرين لمناسكهم ، ورفع جهوزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة ، وسط توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن .

ورحب بفوج المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة ، وتقديم أرقى الخدمات لهم ، داعياً للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم ، حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار ، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية ، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام .

كما أشار بدوره معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح مماثل إلى أن الوزارة جندت كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن ، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية ، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% .

ولفت إلى حرص الوزارة بتقيد المعتمرين بالإجراءات الوقائية ، لتكفل لهم أداء المناسك في جوٍ خالٍ من الأوبئة ونقل العدوى ، مضيفاً أن وزارة الحج والعمرة فعلت مختلف الأنظمة التقنية للتسهيل على الجميع أداء مناسك العمرة في ظل هذه الجائحة ومنها تطبيق “اعتمرنا” الذي يُمكن الراغبين من أداء العمرة وتنظيم أوقات ذلك ، والتخطيط المسبق للرحلة ، وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة ، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، حيث يتيح التطبيق لضيوف الرحمن اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوفرة .