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“هدف” يودع 113 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-02T12:40:24+03:00
2020-11-02T12:40:53+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
“هدف” يودع 113 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف”

كل الوطن – وكالات: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 113 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، حيث شمل الدعم 95 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن شهر أكتوبر الماضي، و18 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر سبتمبر 2019م.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

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وشملت التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

يشار إلى أن برنامج “دعم التوظيف” يدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال‪‪.

وأقرت ضوابط البرنامج، بحصول المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل‪‪.

وفي ذات السياق، جدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:https://taqat.sa .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399400

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