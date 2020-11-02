تسجيل الدخول
» » إنقاذ طفلة علقت 65 ساعة تحت الأنقاض بعد زلزال إزمير في تركيا (فيديو)

إنقاذ طفلة علقت 65 ساعة تحت الأنقاض بعد زلزال إزمير في تركيا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية

تمكن رجال الإنقاذ في مدينة إزمير التركية من إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت عالقة تحت الأنقاض أكثر من 65 ساعة.

وذكرت وكالة “الأناضول” أنه تم العثور على الطفلة، إليف بيرينجيك، وانتشالها من تحت أنقاض مبنى سكني، وجرى فورا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا...

ووصفت عائلة إليف خلاصها بأنه معجزة.

وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 106 أشخاص، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 81 شخصا، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399421

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.