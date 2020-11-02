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فيديو لرجل يضرب زوجته حتى الموت في الشارع يثير سخط الصينيين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
فيديو لرجل يضرب زوجته حتى الموت في الشارع يثير سخط الصينيين

كل الوطن – وكالات: أثار مقطع فيديو وصور، تظهر رجلا في الصين وهو يضرب زوجته في الشارع أمام المارة دون أن يتحرك أحد منهم لنجدتها إلى أن ماتت، غضبا عارما، وجدد التساؤلات المتعلقة بالعنف الأسري.

وظهرت لقطات الحادثة في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، أمس الأحد، وجرى تداولها ملايين المرات.

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وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت بعد أن اصطدم الزوجان بمركبة وهما يستقلان دراجة كهربائية في مدينة تشاو جو، وقالت الشرطة في بيان إن المرأة قتلت صباح السبت، وإن أجهزة الأمن العام تتحفظ على زوجها المشتبه به “وتجري تحقيقا كاملا في القضية”.

وتظهر اللقطات بعض راكبي الدراجات الهوائية والبخارية والمارة، ومن بينهم أطفال، وهم يقفون موقف المتفرج من واقعة الضرب التي حدثت على جانب الطريق.

واجتذبت منشورات تتناول الواقعة عشرات الآلاف من التعليقات انتقدت في معظمها تقاعس المارة عن مساعدة المرأة، والتراخي في التعامل مع حوادث العنف الأسري في بعض القطاعات بالمجتمع الصيني.

ولم تسن الصين قانونا بعينه يجرم العنف الأسري، سوى في عام 2015، ويقول النشطاء إنه يجري في العادة في الصين تجاهل حوادث العنف التي تقع بين أفراد العائلة الواحدة.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399423

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