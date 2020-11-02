تسجيل الدخول
» » دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصدّيق للحدّ من تغير المناخ

دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصدّيق للحدّ من تغير المناخ

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-02T13:59:42+03:00
2020-11-02T13:59:59+03:00
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
دبلوماسية بريطانية تستشهد بوصية لأبي بكر الصدّيق للحدّ من تغير المناخ

كل الوطن – وكالات: استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، روزي دياز، بحديث للخليفة الراشد، أبي بكر الصديق يوصي بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي.

ونشرت دياز تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، وأرفقتها بالقول: “يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه”.

اقرأ أيضا...

كما أشارت دياز إلى أن اليوم يشهد بداية العد التنازلي لانعقاد “قمة العمل المناخي 26″، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل، وتابعت بالقول: “من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض من جهة الأمريكيتين.. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ”.

وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399426

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.