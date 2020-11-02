منع اسم “ملاك” .. الأحوال المدنية تكشف عن 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول

كل الوطن – الرياض: شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص.

وأوردت الأحوال المدنية خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول ، وهي :

– يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

– يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد… ).

– لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا… ).

– لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

– يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).

كما أفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم “ملاك” وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به.