النمسا: قتلى وجرحى بإطلاق نار وسط فيينا

كل الوطن – وكالات: سقط قتلى وجرحى في إطلاق نار وسط العاصمة النمساوية فيينا، بينما تواصل الشرطة عملية أمنية في عين المكان. بينما رجحت وزارة الداخلية أن يكون إطلاق النار هجوما إرهابيا.

ونقلت تلفزيون “أو.آر.إف” عن الشرطة النمساوية تأكيدها سقوط سقوط عدد من القتلى، كما أكدت الشرطة عبر “تويتر” أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح وأن ضباطها يتعاملون بعد إطلاق نار في العاصمة فيينا.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزارة الداخلية قولها إن أحد المهاجمين قتل وأن آخر قد يكون هاربا.

وكانت شرطة فيينا قد قالت إن العملية في وسط المدينة مستمرة وحثت الناس على تجنب كل الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام. وأضافت أن عربات الترام والحافلات لا تتوقف في وسط المدينة. كما حثت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على عدم نشر مقاطع مصورة لعملية الشرطة الجارية، حتى لا يتعرض الضباط للخطر.

وكتبت الشرطة على “تويتر”: “هناك عدة جرحى … نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب كل الساحات العامة في المدينة”.

وأضافت الشرطة أن ملابسات الحادث الدقيقة لم تحدد بعد.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة النمساوية عن شهود قولهم إن عدة طلقات أطلقت بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل. (1900 بتوقيت غرينتش).

قال أوسكار دويتش، رئيس الجالية اليهودية في فيينا، إن إطلاق النار وقع في الشارع الذي يقع فيه الكنيس اليهودي الرئيسي في المدينة، لكن لم يتضح ما إذا كان بيت العبادة قد استُهدف أم لا.

وكتب دويتش على “تويتر” أن الكنيس كان مغلقا بالفعل وقت إطلاق النار.

(العربي الجديد، وكالات)