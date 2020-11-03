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اللقطات الأولى من مكان الهجوم على كنيس يهودي في فيينا (فيديو)
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399466
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