مسؤول يمني يحذر من كارثة بيئية بسبب خزان النفط “صافر”

كل الوطن – وكالات: حذر أوس العود وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية يوم الإثنين، من النتائج الكارثية التي قد يتسبب بها خزان النفط “صافر” بسبب “عرقلة الحوثيين” وصول الفريق الفني لصيانة الخزان.

وقال العود، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إن “الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر) في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غربا) يزداد سوءا كل يوم بسبب عرقلة الحوثيين للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام”.

وحمل العود “الحوثيين مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة”، قائلا إن “تلك العراقيل ستتسبب بنتائج كارثية”.

وأشار وزير النفط والمعادن، إلى أنه “في حال استمرار التصرفات الحوثية فإنها ستؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر”.

ودعا العود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة مزيد من الضغوط على جماعة “أنصار الله” الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.

ويهدد خزان النفط العائم” صافر”، بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، ما قد يسبب أكبر كارثة بيئية.

المصدر: سبأ