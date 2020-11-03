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بالفيديو.. الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 مشاركين في هجوم فيينا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
بالفيديو.. الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 مشاركين في هجوم فيينا

ألقت وحدات الشرطة النمساوية القبض على 4 مشاركين في الهجوم المصنف إرهابيا الذي ضرب مساء الاثنين فيينا.

وبثت قناة “OE24” مقاطع فيديو انتشرت في “تويتر” قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.

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وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399472

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