بالفيديو.. الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 مشاركين في هجوم فيينا

ألقت وحدات الشرطة النمساوية القبض على 4 مشاركين في الهجوم المصنف إرهابيا الذي ضرب مساء الاثنين فيينا.

وبثت قناة “OE24” مقاطع فيديو انتشرت في “تويتر” قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.

وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.

#BREAKING: Unconfirmed reports now that the terrorists haven been just captured by the Austrian police in #Vienna!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien #synagoge #Hilton #hotel pic.twitter.com/B6M7cw9yZT