اعتقال أسطورة مانشستر يونايتد السابق بسبب الاعتداء على صديقته

كل الونطن – وكالات: ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن رايان غيغز، مدرب منتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد السابق، ألقي القبض عليه لارتكابه اعتداء على سيدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن الشرطة استدعيت إلى منزل لاعب الوسط السابق البالغ 46 عاما، مساء الأحد، بعد تلقيها بلاغات إزعاج وضجيج.

Ryan Giggs' future as Wales boss in doubt following arresthttps://t.co/bNh5BicnIs pic.twitter.com/mmkVrcM7zo