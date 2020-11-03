إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد أكثر من 90 ساعة على زلزال إزمير (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس بلدية إزمير، تونج صويار، أن فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقوع الزلزال.

إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد أكثر من 90 ساعة على زلزال إزميرارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى أكثر من 100 وعمليات البحث مستمرة

ونجحت الفرق المختصة، الثلاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعتبر الطفلة، الشخص الـ 107 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

هذا وقد ارتفع عدد قتلى الزلزال اليوم الثلاثاء، إلى 102، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

المصدر: الأناضول