تطورات جديدة في قضية “طفل المرور”… بيان عاجل من والده

كل الوطن -القاهرة : حدثت، صباح اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طفل المرور”، بعدما أصدر والده بيانا وصف بـ”العاجل”.

نشرت تقارير إعلامية محلية عديدة بيانا منسوبا إلى المستشار، أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، والد الطفل الذي اعتدى على رجل المرور، وهو يعتذر فيه إلى الشعب المصري.

ويظهر في البيان أن المستشار المصري، قدم اعتذاره إلى الشعب المصري بسبب اعتداء نجله أحمد، على رجل شرطة، وقال إنه يرفض كافة العبارات البذيئة التي رددها ابنه في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل.

وقال والد الطفل إنه يقبل بالخضوع للمحاسبة القانونية على أفعال طفله، التي وصفها بـ”الشائنة”.

وتقدم أيضا والد الطفل بالاعتذار للشرطة المصرية، وللشعب المصري كله، وتعهد بتقويم سلوك ابنه خلال الفترة المقبلة.

وكانت مقاطع مصورة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طفلا (13 سنة) يقود سيارة ملاكي بصحبة مجموعة من أصدقائه وتهجم على أمين شرطة استوقفه طلبا منه رخصة القيادة، وفر الطفل من أمين الشرطة بعدما سبه، وفي خلفية المقاطع المصورة يقول أحد الأطفال إن قائد السيارة هو “ابن مستشار”.

وفي المقطع المتداول دار حديث بين رجل المرور والطفل (بلهجة مصرية)، حينما سأل(الشرطي) الطفل “رخصك فين يا حبيبي؟”، ليرد الطفل ساخرا “أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا”.

وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرا: “فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا”، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو “معييش رخص”.