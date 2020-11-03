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ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
ضغط الدم غير الطبيعي أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كل الوطن – د ب أ: يُعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية في المستقبل، ولاسيما فشل القلب، حتى عندما يكون ضغط الدم لديهم خلال فترة النهار، في معدلاته الطبيعية، وذلك بحسب بحث جديد تم نشره يوم أمس الاثنين على موقع “ميديكال إكسبريس” الالكتروني نقلا عن جمعية القلب الأمريكية.

وجاء في مجلة “سيركيوليشان” الرئيسية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، أن أخصائيي الرعاية الصحية عادة ما يستخدمون قياسات لضغط الدم داخل المكتب وأثناء فترة النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها. إلا أن الكثير من المرضى قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر، ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.

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ومن جانبه، قال كازومي كاريو، الحاصل على شهادتي الطب والدكتوراه، وهو المؤلف الرئيسي للبحث وأستاذ في طب القلب والأوعية الدموية بجامعة جيتشي الطبية في توتشيجي باليابان: “يتم بصورة متزايدة اعتبار (ارتفاع) ضغط الدم أثناء الليل، مؤشرا لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأوضح كاريو أن “هذه الدراسة توفر معلومات أكثر عمقا بشأن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي، والأنماط الظاهرية المختلفة لضغط الدم أثناء الليل عما تم الإعلان من قبل”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399523

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