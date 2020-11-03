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منتدى الأبحاث الطبية الـ 11 يناقش مستجدات لقاح فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
منتدى الأبحاث الطبية الـ 11 يناقش مستجدات لقاح فيروس كورونا

كل الوطن – واس: تنطلق غداً فعاليات المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، الذي يناقش هذا العام آخر المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح.

ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عدداً من المتخصصين في هذا المجال من عدة مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية .

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يذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويمكن التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني www.globalcovid19vaccines.com .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399535

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