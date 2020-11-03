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محامي ترامب الشخصي السابق يعلن تصويته لبايدن وهاريس بالانتخابات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
محامي ترامب الشخصي السابق يعلن تصويته لبايدن وهاريس بالانتخابات

كل الوطن – وكالات: أعلن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه صوت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر مايك كوهين، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: “خمنوا ما فعلته اليوم… مشرق وباكر”، ثم أضاف وسم “بايدن هاريس” في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي,

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وكان قد قال كوهين سابقا إنه كان مستعدا لـ”الكذب والغش والتنمر” لخدمة رئيسه آنذاك (دونالد ترامب) للفوز بالانتخابات والوصول للبيت الأبيض.

وانقلب المحامي الشخصي لترامب عليه لاحقا ووصفه بـ”الغشاش والكذاب والمتنمر والفاسد والعنصري والمخادع والمعتدي” وقال إنه ذلك الشخص المهتم باتسغلال الرئاسة للحصول على فوائد مالية شخصية.

سي أن أن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399552

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