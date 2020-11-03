المشيشي: تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، في نقطة صحفية، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد بالعاصمة، أن الوضع الإقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، قائلاً إن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.
كما أوضح أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال إقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس إرتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة، وفق تعبيره.
وقال المشيشي:”أزمة كورونا عمقت الأزمة الإقتصادية ويجب علينا إيقاف النزيف الإقتصادي قبل الدخول في الأفكار الإقتصادية الكبرى”.
وقال رئيس الحكومة إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 طرح نقاشا جيدا، مؤكداً أن نسبة العجز تقدر ب 14 %, وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وفق قوله.
كما أكد أنه إلتقى بخبراء إقتصاديين لتبادل الأفكار والإستماع إلى أطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الإقتصادي.
ملخص خطاب رئيس الحكومة التونسية:
المصدر: أم تونيزيا