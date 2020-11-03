المشيشي: تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، في نقطة صحفية، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد بالعاصمة، أن الوضع الإقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، قائلاً إن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.

كما أوضح أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال إقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس إرتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة، وفق تعبيره.

وقال المشيشي:”أزمة كورونا عمقت الأزمة الإقتصادية ويجب علينا إيقاف النزيف الإقتصادي قبل الدخول في الأفكار الإقتصادية الكبرى”.

وقال رئيس الحكومة إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 طرح نقاشا جيدا، مؤكداً أن نسبة العجز تقدر ب 14 %, وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وفق قوله.

كما أكد أنه إلتقى بخبراء إقتصاديين لتبادل الأفكار والإستماع إلى أطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الإقتصادي.

ملخص خطاب رئيس الحكومة التونسية:

عجز مالي رهيب وخطير

عجز اقتصادي لم يسبق ان عاشته تونس

عجز المؤسسات العمومية

عجز عدة مؤسسات خاصة

أزمة كورونا عمقت العجز لمدة سنتين حتى 2023

عجز المالية العمومية

تركة سنوات من المغالطات.. حتى في الارقام

عجز الميزان التجاري

رفض البنك المركزي التمويل.. و اصدار بيان

لا بترول ولا فسفاط

التفاوض مع البنك المركزي رغم استقلالية قراره .. عله يرضى

تراكم اصل الدين والفائض.. قروض اجنبية

انهيار الاقتصاد التونسي وعجز الحكومة عن حللت الأزمة.. وهو ما سيؤدي إلى افلاسها.

المصدر: أم تونيزيا