ترامب يقع في موقف محرج بنطق كلمة بذيئة بدلا من اسم مغني راب داعم له (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج بعد أن نسي اسم مغني الراب الداعم له “ليل بامب” خلال أحد تجمعات حملته الانتخابية بولاية ميشيغان.

وتداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة ارتكاب ترامب “الخطأ الفادح” عند نطق اسم مغني الراب الأمريكي غازي غارسيا والمشهور فنيا باسم “ليل بامب”، حيث أخطأ قائلا: “ليتل بيمب” والتي تعني “القواد الصغير”.

وكان ترامب يتحدث ويقول لمغني الراب، أنا أحب موسيقاك وأحب صوتك وبعدها توجه بالسؤال له إذا كان يريد الصعود لإلقاء كلمة، ووصفه بأنه من أكبر النجوم في العالم، وبدلا من أن يناديه باسمه “ليل بامب” قال “ليتل بيمب”.

Donald Trump a introduit cette nuit Lil Pump à l’un de ses meetings en l’appelant "Little Pimp" 😭



On tient le pire crossover de l’année pic.twitter.com/s8B3qs7hig — Views (@views_mag) November 3, 2020

المصدر: وسائل إعلام أمريكية