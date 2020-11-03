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» » ترامب يقع في موقف محرج بنطق كلمة بذيئة بدلا من اسم مغني راب داعم له (فيديو)

ترامب يقع في موقف محرج بنطق كلمة بذيئة بدلا من اسم مغني راب داعم له (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني

كل الوطن – وكالات: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج بعد أن نسي اسم مغني الراب الداعم له “ليل بامب” خلال أحد تجمعات حملته الانتخابية بولاية ميشيغان.

وتداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة ارتكاب ترامب “الخطأ الفادح” عند نطق اسم مغني الراب الأمريكي غازي غارسيا والمشهور فنيا باسم “ليل بامب”، حيث أخطأ قائلا: “ليتل بيمب” والتي تعني “القواد الصغير”.

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وكان ترامب يتحدث ويقول لمغني الراب، أنا أحب موسيقاك وأحب صوتك وبعدها توجه بالسؤال له إذا كان يريد الصعود لإلقاء كلمة، ووصفه بأنه من أكبر النجوم في العالم، وبدلا من أن يناديه باسمه “ليل بامب” قال “ليتل بيمب”.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399570

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