خلال تغطية الانتخابات الأمريكية.. أحمد موسى يعتذر للمشاهدين بسبب “مشاهد خارجة” (فيديو)

كل الوطن – الموجز: اعتذر الإعلامي أحمد موسى، للمشاهدين بعد مرور شخص فى نيويورك من أمام الكاميرات وهو شبه عاري.

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء،: ” ياريت نغير اللقطة عشان في حد ماشي في صورة غير لائقة”.

وأضاف الإعلامي: “في حاجات كده لو سمحت بلاش المشاهد دي احنا بنعتذر أثناء بث مباشر من نيويورك”.

في الوقت ذاته، كشف مراسل قناة صدى البلد في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية الانتخابات الرئاسية عن آخر تطورات الحدث الأبرز في العالم في الوقت الحالي.

وقال المراسل، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، إن هناك إقبال كبير على صناديق الاقتراع ومن المتوقع أن تزداد بعد انتهاء وقت العمل أي بعد الخامسة مساءا.

وأضاف أنه من المبكر التوقع بتقدم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار المراسل إلى أن المرشحين في الانتخابات الأمريكية جون بايدن ودونالد ترامب أطلقوا تصريحات ثقة في الفوز لمناصريهم.